Falleció el director de cine Peter Bogdanovich a los 82 años

El director de cine estadounidense Peter Bogdanovich, artífice del oscarizado clásico "The Last Picture Show" (1971), falleció a los 82 años, según informó este jueves The Hollywood Reporter.

Su hija, Antonia Bogdanovich, dijo a ese medio que el cineasta con medio siglo de trayectoria murió hoy poco después de la medianoche, por causas naturales, en su casa de Los Ángeles.

Bogdanovich, nacido en 1939 en Nueva York (EE.UU.), fue de los directores más importantes del Nuevo Hollywood de la década de 1970 y deja un legado con una veintena de reconocidos títulos, entre ellos "What's Up, Doc?" (1972) y "Paper Moon" (1973).

Aficionado al cine desde niño, inició su carrera artística en el Museo de Arte Moderno de Nueva York (MoMA), donde preparó una antología de películas sobre Orson Welles y Howard Hawks y a la vez fue forjándose como un prestigioso crítico de cine.

Más sobre este tema El cine de los Estados Unidos sigue sin poder recuperar las cifras previas a la pandemia

UN VISIONARIO DE HOLLYWOOD

En 1964 se mudó a Los Ángeles e hizo su incursión en el séptimo arte como ayudante de dirección de Robert Corman, quien produciría su primer largometraje, "Targets", trabajo al que le siguieron documentales sobre los cineastas Howard Hawkes y John Ford.

En 1971 comenzó el rodaje de "The Last Picture Show", un drama en blanco y negro ambientado en Texas que consiguió los Óscar a mejor actor secundario (Ben Johnson) y mejor actriz secundaria (Cloris Leachman), además de seis nominaciones.

Ese fue el preludio de una prolífica carrera en la que aparecen títulos como "At Long Last Love" (1975), "Cohen and Tate" (1984) y "The Thing Called Love" (1993), y que se alargó hasta 2014, cuando lanzó su última película, "She's Funny that Way".

Más sobre este tema Demandan a Netflix y a los productores de "Tiger King" por usar fragmentos de "Ace Ventura 2"

El laureado director fue reconocido varias veces en España, destacando la Concha de Plata del Festival de San Sebastián y el premio del jurado en 1973 por "Paper Moon" y "Noises Off" (1992), que en 1994 le mereció el premio del público del Festival de Peñíscola.

Fuente: EFE