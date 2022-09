Disney inicia una nueva D23 Expo y los fans esperan novedades de Marvel y Star Wars

La D23 Expo, convención bienal en la que Disney invita a sus fanáticas y fanáticos a conocer las más importantes novedades y futuras producciones de estudios como Pixar, Star Wars y Marvel, franquicia de la que se aguardan detalles de la anticipada "Fantastic Four" y en la que se rumorea la inclusión de los "X-Men", iniciará este viernes su séptima edición en la ciudad californiana de Anaheim luego de tres años de pausa obligada.

Es que la última vez que se produjo el evento fue en 2019, y si bien su sucesora tenía fecha original prevista para el año pasado, debió posponerse por cuestiones sanitarias en el marco de la pandemia de Covid-19, aunque esta reprogramación les ofrecerá a los organizadores la posibilidad de adelantar lo que se vendrá en 2023 en ocasión del centenario de The Walt Disney Company.

Viernes, sábado y domingo próximos serán los días de reunión de las y los seguidores para participar de decenas de actividades específicas de las marcas de la casa del ratón Mickey en el Centro de Convenciones de la ciudad, ubicada en las afueras de Los Ángeles, en una exposición que ya tiene agotadas sus entradas y que consiguió posicionarse con fuerza en el calendario de la cultura pop a nivel internacional.

La cita se dará un mes y medio después de la famosa Comic-Con de San Diego, llevada a cabo entre el 21 y 24 de julio últimos, en la que tanto Disney como el resto de las productoras de cine, series y editoriales de cómics arrasaron, como de costumbre, en materia de anuncios para el público y los medios sobre sus planes para el futuro.

Al respecto, el CEO de Marvel Studios, Kevin Feige, utilizó aquella plataforma para dar a conocer la mayoría de los títulos que compondrán las fases 4, 5 y 6 -que integran la "Saga del Multiverso"- del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), iniciado en 2008 con el lanzamiento de "Iron Man" y compuesto hasta la fecha por 29 películas y siete series.

La incursión en historias y personajes hasta ahora nunca vistos o poco explorados durante las aventuras signadas en las primeras fases por la presencia de los Vengadores marcará el ritmo de los próximos lanzamientos, como las cintas "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", "Guardianes de la Galaxia Vol. 3" y "Blade", y la nueva entrega de la serie "Loki", "Agatha: Coven of Chaos" o "Daredevil: Born Again", que ya están en preparación para la pantalla chica.