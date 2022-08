El director de WandaVision está muy cerca de hacerse cargo de la película Los 4 fantásticos

Matt Shakman, conocido por su trabajo como director de "WandaVision", la exitosa y primera incursión del , conocido por su trabajo como director de "WandaVision", la exitosa y primera incursión del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) en el terreno del formato televisivo, se encuentra en conversaciones con Disney para ocupar el rol de realizador en la próxima película de "Los 4 Fantásticos", que funcionará como un reinicio de la historia que ya fue llevada al cine en tres ocasiones.

Según informó el sitio especializado Variety, se trataría del reemplazo casi definitivo de Jon Watts, autor de las tres entregas de "Spider-Man" protagonizadas por Tom Holland que forman parte del UCM, quien había sido anunciado en ese rol pero finalmente fue desvinculado del proyecto el pasado abril.

Por su parte, y además de haber trabajado en "WandaVision", Shakman llega con una trayectoria que lo tuvo como director de episodios de otras reconocidas series como "The Great", "Succession", "The Boys", "Billions", "Game of Thrones", "Fargo" o "It's Always Sunny in Philadelphia", mientras que ya fue fichado para encabezar la cuarta cinta del "reboot" de "Star Trek" iniciado en 2009.

La aparición de su nombre entre los candidatos para "Los 4 Fantásticos" tuvo un excelente recibimiento por parte de las y los seguidores del UCM, y cuenta con la clara ventaja dentro de las filas de Marvel tras recibir una nominación a Mejor dirección y otra a Mejor miniserie en los premios Emmy por la tira protagonizada por Elizabeth Olsen como Wanda Maximoff/Bruja Escarlata y Paul Bettany como Vision.

Poco se sabe todavía del filme, que fue anunciado en la última edición del San Diego Comic-Con en julio, cuando Kevin Feige -el CEO de Marvel Studios- confirmó que será el primer título de la Fase 6 del UCM, con lanzamiento previsto para noviembre de 2024.