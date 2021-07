El coronavirus paralizó el rodaje de "House of the Dragon", la nueva serie del universo "Game of Thrones"

HBO ha detenido temporalmente la producción de La Casa del Dragón (House of the Dragon), precuela de Game of Thrones. El rodaje, que está teniendo lugar en Reino Unido, ha tenido que ser suspendido después de que un miembro del equipo diera positivo en coronavirus.

Según Deadline, "un miembro de la producción dio positivo y, de acuerdo con las pautas de la industria, se aislará y se requiere que sus contactos cercanos se pongan en cuarentena", reza la publicación, que adelanta que la producción se reanudará este miércoles 21 de julio. El rodaje divide a su equipo por grupos y este positivo se ha dado en la Zona A, que incluye tanto miembros del equipo técnico como actores.

House of the Dragon es la última producción de alto perfil en Reino Unido que tiene que hacer un parón debido a la pandemia. Deadline reveló recientemente que la segunda temporada de Los Bridgeton se detuvo dos veces en una semana debido a un caso de coronavirus. La adaptación de Matilda de Netflix también se vio afectada por un caso de COVID-19 entre su equipo.

La serie basada en la saga literaria de George R.R. Martin comenzó su producción el pasado mes de abril y se espera que se estrene en HBO en 2022. Constará con una primera temporada de 10 episodios.

La Casa del Dragón (House of the Dragon), basada en Fuego y sangre de George R.R. Martin, se ambienta 300 años antes de Juego de tronos y cuenta la historia de la casa Targaryen. La producción se centrará en la etapa del reinado de Viserys I tras heredar un reino pacífico de manos de su abuelo Jaehaerys I.

Paddy Considine, Olivia Cooke, Matt Smith, Emma D'Arcy, Eve Best, Fabien Frankel, Rhys Ifans, Sonoya Mizuno y Steve Toussaint protagonizan la serie, que cuenta con guion de Martin, Miguel Sapochnik y Ryan Condal.

Fuente: EFE