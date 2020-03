El paciente argentino con coronavirus publicó un video desde su estricta cuarentena en una clínica privada

En la tarde del martes, el Ministerio de Salud de la Nación confirmó el primer caso de coronavirus en el país. Sorpresivamente, el paciente, de 43 años, publicó un video desde su estricta cuarentena en la clínica privada Suizo Argentina.

“¿Comida a qué hora me dan sabés? Sushi no hay no, ¿no?”, se escucha decir al hombre, conversando muy ameno con una enfermera, protegida con guantes, barbijo y hasta un protector visual. La grabación fue presentada por Marcelo Bonelli en el noticiero Arriba Argentinos, de eltrece.

El paciente llegó el domingo pasado desde Milán, en un vuelo directo de Alitalia. El hombre había estado en Barcelona y ya en Argentina comenzó a manifestar malestar. Sin embargo, vale aclarar que, al momento de atravesar los controles en Ezeiza, no presentaba ningún síntoma. En la noche del martes, el hombre fue trasladado a la Clínica Agote para continuar con su tratamiento.