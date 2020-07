Messi seguirá siendo el mejor del mundo: este año no entregarán el mítico Balón de Oro

Por primera vez en 64 años y a raíz de la pandemia del coronavirus, la entrega del Balón de Oro, premio al futbolista más destacado de la temporada, fue cancelada, según anunció la revista francesa "France Football", lo que permitirá al argentino Lionel Messi mantener ese galardón, tras ganarlo por sexta vez en 2019.

La decisión de la publicación, anunciada este lunes por la mañana, se debe a que las ligas no se desarrollaron "con normalidad", por los obligados recesos provocados por el coronavirus.

Para esta temporada, uno de los principales candidatos era el polaco Robert Lewandowski, quien con el Bayern Munich anotó 34 goles en la Bundesliga y otros once en la Liga de Campeones, para ser el máximo artillero de los principales equipos de Europa.

Al mismo tiempo, indicaron que sí confeccionarán el tradicional equipo ideal con las figuras más destacadas de 2020.

Los 180 jurados que participan de todo el mundo elegirán a sus favoritos a partir de una lista que publicará el mencionado medio francés.

Messi se impuso en cuatro ceremonias consecutivas -de 2009 a 2012-, luego en 2015 y finalmente en diciembre pasado, para ser el más ganador de la historia.

En aquella ceremonia, el rosarino reconoció que daría cualquier Balón de Oro por ganar "la Champions o la Copa América", con Barcelona y la Selección argentina, respectivamente.

"Si bien los premios individuales no son el objetivo y, como dije recién me hubiese gustado ganar una Champion más o una Copa América, pero no deja de ser un reconocimiento muy lindo por lo que significa y los jugadores que tengo al lado compitiendo por ganarlo", sostuvo.

Su perseguidor es Cristiano Ronaldo, quien permanece en actividad y lo sigue a tan solo uno de distancia, ya que el portugués los obtuvo en 2008, 2013, 2014, 2016 y 2017.

La "Pulga" rosarina se consagró este fin de semana como "Pichichi" de LaLiga de España por séptima vez, tras convertir un doblete ante Alavés y llegar a 25 goles en 38 partidos.

El capitán de la Selección argentina, de 33 años, superó a Karim Benzemá (del campeón Real Madrid) superó el récord que compartía con la leyenda de Athletic Bilbao Telmo Zarra, quien obtuvo ese galardón de goleador en seis ocasiones.

Messi, además de la actual temporada, quedó como "Pichichi" con 34 goles (2009/10), 50 (2011/12) -récord absoluto en la historia-, 46 (2012/13), 37 (2016/17), 34 (2017/18) y 36 (2018/2019).

Fuente: Noticias Argentinas