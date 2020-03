Impactante video de la llegada de la ambulancia para asistir a Fernando: "Cuando lo suben, ya estaba muerto"

A un mes y medio del brutal crimen de Fernando Báez Sosa, a mano de un grupo de rugbiers que lo golpearon hasta matarlo a la salida de un boliche en Villa Gesell, salió a la luz un fuerte video del momento exacto en el que llega la ambulancia para asistir al joven.

El encargado de compartir las crudas imágenes fue Raúl, el hombre que filmó la dolorosa escena del crimen y dio detalles en Nosotros a la Mañana. "Yo soy de Gesell, trabajo con mi auto. Minutos antes de que llegue la ambulancia yo estaciono en la puerta de Le Brique. Miro hacia la mano izquierda y veo que hay un chico tirado y que un policía, con otra persona de civil, le estaba haciendo reanimación", comenzó diciendo el testigo presencial del hecho.

Siguiendo al detalle su relató, el Pollo Álvarez le preguntó: "¿Te citaron para dar testimonio en la causa?". Y Raúl contestó: "Recién presento este video, lo tenía en el celular".

"Los primeros que llegan son los bomberos. A los segundos llega la ambulancia del hospital. La policía comienza a sacar a los chicos de ahí. Cerraron la calle y yo me quedé ahí". G-plus

Ante la primera información de que la ambulancia había demorado 35 minutos, Sandra Borghi puntualizó: "¿Cuánto tardó la ambulancia en llegar?".

Haciendo memoria, el testigo informó y describió duros detalles: "Yo estaciono ahí y los primeros que llegan son los bomberos. A los segundos llega la ambulancia del hospital. La policía comienza a sacar a los chicos de ahí, de alrededor. Cerraron la calle y yo me quedé ahí, hasta que lo levantaron a Fernando y lo pusieron en la ambulancia".

"Cuando lo suben a la ambulancia, ya estaba muerto. No me animé a grabarlo cuando lo estaban subiendo. De una parte del oído le salía sangre y le chorreaba por el brazo". G-plus

Consultado por el motivo por el cuál decidió registrar el episodio, Raúl señaló: "Yo lo grabo porque siempre veo peleas así, pero nunca a una persona tirada que le estaban haciendo una reanimación. Yo me daba cuenta de que no había forma de reanimarlo. Cuando lo suben a la ambulancia, ya estaba muerto. Nunca había visto una cosa así. No me animé a grabarlo cuando lo estaban subiendo a la ambulancia. De una parte del oído le salía sangre y le chorreaba por el brazo. Cuando se va la ambulancia, queda un policía, un pibe y una chica que agarra la camisa de él, que estaba tirada. El policía le limpia la cara al chico. Ahí pensé que era un amigo de Fernando, que le habían pegado, porque el policía le estaba limpiando la cara".