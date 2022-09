Gloria Estefan cumplió 65 años y lanzaron una muñeca Barbie en su honor

Gloria Estefan, una de las artistas latinas más importantes, acaba de recibir un original reconocimiento. El día de su cumpleaños 65, la compañía Mattel lanzó una muñeca Barbie inspirada en ella.

"Me siento honrada de hacer una colaboración con Barbie para crear una muñeca en mi honor, especialmente ahora que estoy cumpliendo 65 años y que se acerca el Mes de la Herencia Hispana", dijo Gloria.

"Cuando estaba diseñado mi Barbie con el equipo, quería asegurarme de que se mantuviera fiel a mis raíces multiculturales, y creo que lo logramos", agregó.

La muñeca es un reconocimiento a su canción Get on Your Feet, estrenada en 1989. El vestuario de la Barbie está inspirado en el look de Estefan en el video de aquel tema.

La Barbie luce un jacket negro con detalles en dorado y mangas de encaje oversized. Además, lleva leggings negros, un crop top dorado, una correa con estampado de leopardo y cadenas, botas de caña alta y accesorios dorados.