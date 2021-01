Desgarrador mensaje de Daniel Casalnovo, internado con covid: "Estoy muy mal, no sé si voy a volver a verlos"

A diez meses de que se declarara el coronavirus como pandemia, a fines de diciembre en la Argentina se llegó a la apertura de la cuarentena y muchas profesiones y rubros pudieron volver al trabajo.

Sin embargo, el rebrote de casos en el país no dio respiro y el diseñador de indumentaria Daniel Casalnovo no fue ajeno a la enfermedad.

El modisto compartió en Instagram un desgarrador video desde el Sanatorio de los Arcos, describiendo cómo impactó en su salud el coronavirus. "Buenas tardes, lamento decirles que estoy internado. Me fui a trabajar a la costa y que me agarré Covid 19. Con tanta mala suerte, tengo arritmia en mi corazón y neumonía. No tengo olfato, no tengo gusto y estoy con respirador artificial. Si me lo saco, no puedo hablar. Hablo ahora para comentarles esto, para que se cuiden, para que traten de no tomarlo así nomás. No es una enfermedad normal. A mí me hizo muy mal, me está haciendo pésimo y no sé si voy a volver a verlos. Cuídense mucho", dijo Daniel, con dificultades para hablar y respirar.

Luego, agregó: "Yo estoy en Los Arcos, bien atendido, pero dudo que zafe de esta. Estoy muy, muy mal. Nunca pensé que iba a sufrir tanto. Les mando un beso grande".