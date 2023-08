China Suárez contó cómo la afecta la luna llena en acuario

Más compinche que nunca con sus seguidores de Instagram, China Suárez reveló tras un evento que la luna llena la afecta un montón.

Cuando cae la noche, la actriz y cantante siente los movimientos planetarios en el cuerpo. Y la luna llena en acuario no fue la excepción.

"Luna llena, igual no se duerme", expresó junto a una imagen en la que se la ve haciendo dos "fuck you" a la vez, para remarcar lo mal que la pasa por el insomnio. ¡Uy!

CHINA SUÁREZ DESCRIBIÓ A LAS MUJERES QUE LA "BARDEAN" EN REDES

China Suárez contó por qué cree que muchas mujeres la critican en Instagram.

"Te das cuenta de que es un reflejo de lo que le pasa a cada uno. Tal vez, la mujer que me está bardeando estuvo casada toda la vida y no salió. Solo se dedicó a sus hijos, no cumplió sus sueños, no se realizó como profesional. Te das cuenta de que es algo de la otra persona", sentenció China, admitiendo que la critican mucho por viajar sola por trabajo.

"Viajás sola por laburo y te dicen: 'Che, ¿y tus hijos?' Yo ya contesto: 'Los dejé encerrados con llave en el baño una semanita y vuelvo'. Antes reaccionaba, pero llega un momento en que no podés vivir peleándote con todo el mundo", cerró, más tranquila.