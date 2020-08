Un chico de 11 años y su padre fueron a la peluquería cortarse el pelo y, segundos después, la asaltaron a punta de pistola

En coincidencia con las declaraciones del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, que advirtió que con la flexibilización de la cuarentena iban a "empeorar los niveles de inseguridad" en la provincia, un nuevo hecho se registró en el municipio de Vicente López. Se trata de un intento de asalto que protagonizaron un hombre y su hijo de 11 años en la peluquería donde, minutos antes, se habían cortado el cabello.

El hecho sucedió el sábado en un negocio ubicado en Coronel Francisco Uzal y Debenedetti, en Vicente López, que acaba de reabrir sus puertas tras meses con las persianas bajas.

Luego de sacar su turno correspondiente, el ladrón llegó al local con su hijo, quien tenía el arma escondida entre la ropa. Las imágenes de la cámara de seguridad que captaron el momento muestran cómo después de cortarse el cabello, el chico le da la pistola al padre, que amenaza al peluquero para que le entregara la recaudación.

"Lo tenían todo pensado, el arma la tiene el pibe porque si los agarran en la calle es menor. De hecho, cuando el peluquero que los atendió fue a declarar, tardó más en la comisaría que ese chico, que salió inmediatamente con la mamá", le dijo a Crónica el dueño del local,

Según contó, los ladrones terminaron huyendo sin robar porque el encargado del negocio se resistió. "Le pegaron con la culata de la pistola y el nene le daba patadas. Lo peor es que, con todas las restricciones, uno no trabaja tanto, no me iban a sacar mucho", señaló el propietario.

Luego de robar en otros comercios de la zona, padre e hijo fueron detenidos y llevados a la Comisaría N° 3 de Vicente López.