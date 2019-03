La tierna felicitación de Paula Chaves a su hermana, Delfina, tras su presentación en ATAV

Finalmente, la ficción que todos esperaban debutó ayer en la pantalla de eltrece. Argentina, tierra de amor y venganza, se puso en el centro de la escena gracias a su trama, en la que la traición, las injusticas, la sed de revancha y el romance son protagonistas. También, cuenta con un elenco de reconocidos actores y actrices. ¿Una de las revelaciones que impactó a todos con su impecable actuación? Delfina Chaves.

La hermana de la actriz, Paula, disfrutó del debut de ATAV y se emocionó muchísimo al ver actuando a su hermana. A través de Twitter, le dedicó un tierno mensaje: "Mi bebita linda, ¡sos espectacular!".

Al mismo tiempo, Ángel de Brito también felicitó a la joven: "Qué bomba tu hermana @paulitachaves, ¡me encanta! ¿Cómo no me avisaste? #ATAV". Atenta, la modelo le respondió: "Bomba, boma, bomba. ¡Me explota el corazón! Soy la familiar papelonera, quiero entrar corriendo y morfármela a besos". Al ver el ida y vuelta de Paula con Ángel, la China Suárez, que es muy amiga de la familia Chaves, aprovechó la oportunidad para felicitar a la joven: "Hermosa, talentosa, buena y linda".

