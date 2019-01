Sol Pérez fulminó a una seguidora que criticó su cuerpo: contundente respuesta ¡con insulto incluido!

Está a la vista: Sol Pérez (25) le da mucha importancia a su estética. Entrena desde los 14 con un objetivo claro: marcar cada músculo de su cuerpo. Si bien entrena a diario, no se obsesiona con la comida. Según ella, no tiene tiempo de seguir un plan de alimentación personalizado. Eso sí, toma un batido de proteínas luego de cada entrenamiento.

La modelo tiene una figura tallada a mano. Se siente orgullosa de los frutos de su esfuerzo. Por eso, comparte fotos súper hot a través de sus redes sociales. Aunque les resulte sorprendente, hubo una seguidora que decribió la figura de Sol como "redonda".

"Sol Pérez está redonda. Según ella es mucho más que un buen cuerpo. Supongo que ahora va a tener la chance de demostrarlo... ¿Tendrá que bajarse del pony?", escribió la usuaria de la red social junto a una foto de Sol trabajando para Involucrados.

Lejos de quedarse "en el molde", y fiel a su estilo, la modelo le hizo frente. Estalló de bronca y no dudó en expresar su verdadero sentir, como pudo: "Mina forra como vos no hay, ¿no? No sabés lo gorda que estoy, no duermo de lo mal que me tiene. Pensar que por gente como vos sigue habiendo chicas que sufren anorexia y bulimia. FORRA".

¡Se hartó!