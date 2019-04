El particular nombre con el que Jana Maradona bautizó a su perra: ¿picante palito dedicado a Dalma?

Al cumplir la mayoría de edad, Jana Maradona fue reconocida por su papá, Diego Maradona. Desde ese momento, se volvieron muy compinches y comenzaron a mostrarse juntos. Mientras el exfutbolista disfruta de una plena relación con la joven, se enemistó con Dalma, hija de su relación con Claudia Villafañe. No fue a su casamiento, ¡y ni siquiera conoce a su nieta, Roma!

Si bien Jana y Dalma nunca lograron forjar un estrecho vínculo, ahora se muestran más distantes que nunca. Para sorpresa de todos, Jana reveló a través de Twitter que bautizó a su perra con el mismo nombre que Dalma eligió para su primogénita: Roma.

"Cómo me infló los ovarios Roma toda la noche... La dejaba en el piso y subía, me lamía, me mordía, me pisaba la cara y así sucesivamente", contó la joven en su red social. Claramente, los usuarios no le dejaron pasar el detalle de la elección del nombre. "Pero ese es el nombre de tu sobrina...", le escribió un seguidor. "¿No podrías cambiarle el nombre?", le preguntó otro.

Cómo me infló los ovarios Roma toooooooooda la noche . La dejaba en el piso y subía, me lamia, me mordía, me pisaba la cara y así sucesivamente 😰 — JANITA ♡💚 (@JanitaMaradona) 10 de abril de 2019

Indirectas ¿directas?