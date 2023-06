Esta mujer queda en shock cuando al instructor se le cae la pistola en el campo de tiro

Jacinta Parissis, australiana de 27 años, se encontraba viajando por el mundo con su pareja, Liam, de 29, y visitó un campo de tiro en Ho Chi Minh, Vietnam. Sin embargo, quedó conmocionada cuando el arma se soltó y cayó al suelo: "Cuando cayó el arma, me quedé de piedra y me sentí aliviada de que no se disparara".

Jacinta señala: "Mi pareja y yo estamos viajando por el mundo y Liam quería disparar a las armas y, por supuesto, disparar al AK47. Fue todo bien, sin embargo, cuando llegó mi turno, después de disparar unos cuantos tiros, el arma se salió de su sitio".

Añade que el arma debe atornillarse por delante y mantenerse en su sito, para que, si el tirador suelto, esta no se mueva. A pesar del percance, tuvieron suerte de que no volviera a disparar al caer y de que nadie resultase herido.

Fuente: EP.