Mira el increíble equilibrio de este perro surfista lanzándose a las olas

Gidget, el perro surfista de Maine (EE. UU.), se unió al negocio canino de su dueña en 2011, donde trabajó su agilidad, y le dejó absolutamente boquiabierta con su afición a la tabla de paddle surf, que la llevó a su actual estilo de vida surfero.

Alecia Nelson, de 59 años, entrenadora y rehabilitadora canina de Malibú (California, EE. UU.), subió por primera vez a Gidget a una tabla de surf en 2015 y quedó tercera en su primera competición.

Su temprano éxito inspiró a Alecia a persistir en su entrenamiento de surf, y Gidget se aficionó a la tabla como un pato al agua. "Su confianza era asombrosa. Llegó a la orilla de espaldas y no saltó de la tabla, se quedó en la orilla", señaló.

La entrenadora canina destaca que cuanto más ligero es el perro, más le cuesta mantenerse sobre la tabla. Por el contrario, cuanto más pesado es el perro, no tiene que esforzarse tanto para surfear, así que puede permanecer sentado o tumbarse en la tabla por miedo o confianza.

El talento de Gidget es natural: "No tiene miedo. Lo que hace no es forzado, y tiene confianza con la cabeza levantada, no tumbada sobre la tabla".

Fuente: EP.