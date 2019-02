La heredera de uno de los mediáticos más queridos y recordados, Ricardo Fort, está a punto de cumplir 15. A nada de festejar su cumpleaños, Martita Fort se animó a hablar de su vida con la revista Gente. Además de recordar a su papá, contó cómo vive el presente cerca de su hermano, Felipe, y cuáles son sus planes a futuro.

Si bien Martita quería mucho a su papá y le gustaba estar junto a él, reveló un aspecto que le molestaba mucho de su mediática infancia: "No había momentos solos. A veces, molestaba tanta gente, pero a la vez era más divertido. Se quedaban hasta a dormir. Ahora mi vida es más cotidiana".

La joven aclaró que no es celosa, aunque le daba bronca que muchas personas se acercaran a su papá por interés. "Yo no tengo celos de nadie. Igual, papá era lo mismo delante o detrás de las cámaras", contó Marita, y agregó: "No quiero dar nombres, pero algunos estuvieron acá, haciéndose los amigos o amigas… o algo peor (ríe pícara), y después desaparecieron. Pocos preguntan hoy por nosotros".

Sin dudas, Virginia Gallardo, expareja de Ricardo, no forma parte de ese grupo de interesados. La bailarina es la única ex que sigue en contacto con Martita: "Al único que veo es a Gustavo (ex de Ricardo y su tutor). Y a Vir (Virginia Gallardo) cada tanto. El resto se re borró. Y no me importa".

Clarito, clarito...