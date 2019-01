Luciana Salazar reconoció que tiene a Matilda "encerrada": ¿a qué le tiene miedo?

Tras meditarlo durante mucho tiempo, Luciana Salazar decidió que se convertiría en madre soltera por decisión propia. Sin dudas, la llegada de Matilda puso su vida de cabeza. Logró cumplir su mayor sueño: formar su propia familia. Ahora, está dedicada a su crianza. También, ¡no lo desacuida!, a crecer en la pantalla chica.

Si bien es madre primeriza, Luli siente que está cumpliendo muy bien con su rol. Eso sí, confiesa que no todo es color de rosas. ¿En qué aspecto estaría "desaprobada"? "La tengo un poco encerrada porque me da mucho miedo la inseguridad. No puedo ir a la plaza con mi hija. Como vivo los fines de semana en Nordelta, ahí salimos un poco más. Pero en la semana estoy en mi departamento en Núñez y me cuesta sacarla", reveló la modelo en diálogo con el diario La Nación.

¿Por qué a Luciana le da tanto miedo pasear con su hija por el barrio? "Me da pánico que le suceda algo. La inseguridad es un tema que me tiene aterrada, en paranoia. Hasta me da miedo que la secuestren. En Miami salgo, camino todo el día con ella, pero acá no", cerró.

Mamá precavida...