De repente, María Julia Oliván renunció a Intratables y anunció que se alejaría del mundo de la televisión para dedicarse únicamente a la crianza de su hijo, Antonio. El pequeño, que tiene condiciones del espectro autista, necesita la atención y cuidado constante de su familia.

Tras contar públicamente que su hijo presenta dificultades para comunicarse, la periodista comenzó a tejer redes a través de sus plataformas 2.0. En Instagram, optó por contar los pasos que Antonio va dando de su mano y relata cada uno de sus logros. Así, se puso en contacto con otras madres que tienen hijos con autismo y entre todas comenzarona estar comunicadas.

El 2 de abril, el Día Mundial de la Concientización sobre el Autismo, fue muy especial para María Julia. Junto a tiernas fotos abrazando a Antonio, hizo una fuerte reflexión que conmovió a sus fieles seguidores. "Se viene la marea a la Plaza de Congreso. ¿Por qué queremos que se hable de autismo? Porque sólo le tenemos miedo a lo que desconocemos y porque queremos fundir al miedo y abrazar la inclusión plena, primero en las familias, despues en las escuelas, pilar de la vidas social, y de ahi en los grupos de amigos y los ámbitos de trabajo. Que se termine la era de mirar el celular y no hacer nada por el otro y que empiece la que abrazamos al distinto y lo acercamos a nosotros", comenzó diciendo la periodista.

Antes de cerrar, María Julia contó que las "familias azules" tienen que estar constantemente junto a los niños para que logren crecer plenamente. Aclaró que el cariño vence al miedo y que seguirá luchando por su hijo. "Tenemos el doble de trabajo sí, hablamos alrededor de 7 u 8 personas si sumamos a todos los terapeutas y maestros de nuestros nenes. Todos nos dan tarea para el hogar y nos dicen que nuestros hijos van a salir adelante si jugamos con ellos y tratamos de entenderlos, si les enseñamos autovaloración e independencia... Si no nos asustamos y conseguimos los apoyos para que 'el cuidador principal' -la madre- no se caiga. ¿Pero no es eso acaso lo que necesita cualquier hijo? ¿Amor, comprensión y cuidado? ¿No es eso lo que aún siendo grandes siempre esperamos de nuestros padres? El camino es duro, eso es obvio... Pero estamos aquí hasta que las puertas se abran. Las de la escuela, las de las plazas, las del trabajo, pero sobre todo las de tu corazón... #seamableconelautismo", finalizó.