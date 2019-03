Florencia Etcheves felicitó a María Julia Oliván por contar cómo vive su hijo, Antonio, con autismo

De un día para el otro, María Julia Oliván renunció a Intratables para dedicarse únicamente a la crianza de su hijo, Antonio. El niño presenta dificultades para comunicarse y tiene condiciones del espectro autista. La periodista decidió dejar de lado su profesión para acompañar y apoyar a su hijo. A través de sus redes sociales, comparte cada logro del pequeño y brinda información sobre autismo. De este modo, generó un vínculo especial con mamás y papás que están pasando por la misma situación.

Una de sus colegas, Florencia Etcheves, se conmovió ante la actitud de María Julia. A través de Twitter, la felicitó por compartir públicamente los avances de Antonio: "Lo que está haciendo @mjolivan en su Instagram, contando el trabajo con su hijo, informando a los que no sabemos muy bien lo que es el espectro autista y la familia azul, y la garra que le ponen otros papás y mamás, es deslumbrante. Pocas veces tan bien usada una red social".

Al ver el mensaje de Florencia, María Julia lo replicó en su Instagram y se mostró muy agradecida por sus palabras. "Y sí, publico este hermoso tweet que me dedicó la genia de @fetcheves para equilibrar la balanza en un día que alguien me dijo una cosa tan fea y mala onda que ni me dan ganas de contárselas. La buena noticia es que hay más @fetcheves en mi mundo que gente sin empatía ni espacio para pensar '¿esta boludez que estoy por decir no herirá a esta madre dolida?'. El amor vence al miedo y no se olviden de que los prejuicios se contagian (y la confianza también)", escribió.

