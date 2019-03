Facundo Arana auxilió a una familia herida en la ruta de Santa Fe, tras un grave accidente automovilístico

Circulaba tranquilamente por la autopista Rosario - Santa Fe, hasta que vio a un enorme camión encerrar a una camioneta que terminó volcada en un zanjón. Rápidamente, Facundo Arana frenó su auto y se acercó para ayudar a los heridos que viajaban en el vehículo, una Surán. El actor se quedó en el lugar hasta que llegaron los bomberos, la ambulancia y la policía.

No es la primera vez que tiene un gesto solidario con los que más lo necesitan. En diálogo con TN, Facundo relató que inmediatamente se acercó a los heridos y que su actitud contagió a otros que también les dieron una mano a los accidentados. "Controlamos que no hubiese que sacar a nadie por si se prendía fuego. Acompañamos a los que estaban lastimados y los profesionales llegaron bastante rápido", expresó el actor y agregó: "Después paró otra gente para colaborar, también se acercó personal de la autopista. Nos terminamos yendo para no molestar".

El momento fue captado por el medio Impacto en La Red, que compartió un video de Facundo auxiliando a las personas que se encontraban al costado de la zanja: "Hubo un accidente múltiple de tránsito. Hay tres heridos, uno de gravedad. El actor Facundo Arana los asistió".