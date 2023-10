Niyia Washington estaba en un concierto de Drake cuando se percató de una pelea que se estaba produciendo a su lado y decidió grabar el momento.

Todo se desencadenó cuando una mujer se enfadó con otra de la fila de enfrente por sostener un cartel amarillo brillante que le impedía ver el espectáculo por el que había pagado 665 euros.

La fan decidió intentar arrebatarle el cartel a la mujer que tenía delante en un intento de despejar la vista, pero en lugar de eso se inició una pelea.

Sumida en la ira, la propietaria del cartel volvió a trepar hacia los fans que tenía detrás para intentar recuperarlo y, tras una intensa lucha, recuperó el trozo de cartón.

El vídeo que se ha difundido por redes sociales ha generado todo tipo de comentarios: “¿Etiqueta de concierto? Me la suda, no toques mis cosas. La habría arrastrado por los asientos y las dos nos habríamos quedado sin ver el concierto”.

Otro usuario se solidarizó con la fan: “Si he pagado tanto dinero por las entradas, más me vale poder ver el concierto y no la parte de atrás de un cartel”.

Fuente: EP.