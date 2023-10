Joshua Zammit, de 28 años, consiguió visitar cinco países en sólo cinco días. Viajó desde su país natal, Australia, hasta Barcelona (España), antes de dirigirse a la isla de Ibiza para pasar una sola noche antes de regresar a Barcelona.

A continuación viajó a Estonia, lo que le obligó a hacer escala en Ámsterdam (Países Bajos) durante el trayecto, y después cogió un ferry a Finlandia desde Estonia.

Antes de completar su aventura a los cinco destinos, Josh había estado practicando snowboard en Nueva Zelanda y luego regresó a donde vive, en Melbourne (Australia), para poder dejar su equipo de nieve y ponerse la ropa de verano.

En total, Josh recorrió 22.875 kilómetros en una semana enteracruzando cuatro husos horarios diferentes. Con un coste total de unos 1.075 euros, el joven durmió muy poco durante su viaje, que hizo completamente solo.

ITINERARIO DEL VIAJE

Josh cogió un vuelo a Barcelona el miércoles, un viaje que en total duró 28 horas, y luego voló a Ibiza a las 5 de la tarde para pasar una noche de fiesta el jueves, antes de regresar a Barcelona a las 7 de la mañana del día siguiente.

Viajar a Ibiza desde Barcelona sólo le costó a Josh 30 euros, y pudo visitar dos de las mejores discotecas de Ibiza: Ushuaïa y Hï Ibiza, que ha sido elegida la discoteca número uno del mundo por DJ Mag durante dos años consecutivos. “Me hizo gracia porque las copas eran más caras que el vuelo”, aseguró el aventurero.

El joven regresó a Barcelona el viernes por la mañana y se levantó a las 3 de la madrugada del sábado para coger un vuelo de ocho horas a Estonia, donde hizo escala en Ámsterdam durante 45 minutos.

Por desgracia, Josh se enteró antes de embarcar en el siguiente avión de que su equipaje se había perdido, así que tuvo que continuar su viaje a Estonia con la única muda de ropa que había metido en su equipaje de mano.

Josh había viajado a Estonia para ver a The Weeknd en concierto, y estuvo siete horas en el mismo sitio, a tres filas de la parte delantera del escenario. Al día siguiente continuó su viaje hacia el último país de la lista para esa semana, esta vez en ferry.

Apesar de no haber dormido ni haber parado en toda la semana, asegura que: “Fue muy divertido. Me encanta viajar. No creo que viajar solo sea para todo el mundo, pero sin duda lo recomiendo”.

