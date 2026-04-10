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Juli Castro ya quiere casarse y tener hijos con Fausti Bo: tiene los nombres para sus niños y las fechas para todo a los 22 años
Juli Castro blanqueó que quiere casarse y tener hijos con Fausti Bo: “Ya tengo todas las fechas y los nombres”, video del 10/04/2026, 19:58hs.
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La artista y el influencer planean una vida juntos y ella ya tiene cada paso marcado en su agenda, además de un listado de nombres en caso de ser madre.Leé la nota completa