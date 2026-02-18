Ciudad MagazineVideosEspectáculos
Beto Casella y su relación actual con Edith Hermida en una palabra
Beto Casella debuta en América: “Antes de aceptar, le hice una consulta urgente a Ángel de Brito ”, video del 18/02/2026, 14:32hs.
Después de 20 años de éxito en Bendita, el conductor inicia una nueva etapa en América con BTV. En diálogo íntimo con Ciudad, repasa las razones del cambio, cómo se armó la mudanza de casi todo su equipo y la “puja” por el horario del programa.Leé la nota completa