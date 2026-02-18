Ciudad MagazineVideosEspectáculos
Beto Casella, antes del debut en BTV: "Lo único que espero es seguir teniendo culo"
El conductor, que estuvo al frente de Bendita durante 20 años por elnueve, se muda a América con gran parte de su panel y antes habló de todo con Ciudad.
Después de 20 años de éxito en Bendita, el conductor inicia una nueva etapa en América con BTV. En diálogo íntimo con Ciudad, repasa las razones del cambio, cómo se armó la mudanza de casi todo su equipo y la “puja” por el horario del programa.Leé la nota completa