Sony ha firmado un acuerdo vinculante con Microsoft en el que se asegura que Xbox mantendrá la franquicia de Call of Duty, desarrollada por Activision Blizzard, para PlayStation durante 10 años, tras la adquisición de esta por parte de Microsoft.

Desde que se anunció la compra de Activision Blizzard por parte de la empresa matriz de Xbox en enero de 2022, y tras meses de juicios y batallas legales entre Sony y Microsoft para evitar un posible monopolio en la industria del 'gaming', ambas compañías han puesto fin a esta lucha llegando a un acuerdo respecto a la exclusividad de esta franquicia, uno de los motivos por los que se ha alargado este enfrentamiento.

Así lo ha detallado Xbox en una publicación en Twitter, donde ha anunciado el acuerdo entre Microsoft y Sony para mantener el videojuego de Activision Blizzard en PlayStation, alegando que de esta forma pretenden conseguir "un futuro en el que los jugadores de todo el mundo tengan más opciones para jugar sus juegos favoritos".

En concreto, este acuerdo asegura un compromiso de 10 años para mantener Call of Duty en PlayStation, tal y como ha confirmado la directora de comunicaciones globales de Xbox, Kari Pérez, a The Verge.

Siguiendo esta línea, el acuerdo solo incluye la franquicia de videojuegos mencionada anteriormente, pero no otros títulos de la misma desarrolladora. Microsoft ofreció a Sony un acuerdo para mantener Call of Duty en su consola por primera vez en diciembre de 2022. Sin embargo, el fabricante japonés no aceptó ninguna de las propuestas de Microsoft, alegando que la compañía estadounidense podía sabotear igualmente el videojuego.

En concreto, acusó a Microsoft de que podría lanzar una versión del título con menor rendimiento y calidad para PlayStation y sugirió que esta contendría fallos y errores para que los jugadores "perdiesen la confianza en PlayStation" y cambiasen a Xbox.

