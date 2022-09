SONOS lanza su Sub Mini para un sonido de cine con graves potentes y un tamaño reducido

SONOS ha anunciado este martes el lanzamiento de Sub Mini, el nuevo subwoofer inalámbrico de la marca, que mantiene unos graves potentes y equilibrados, reduciendo el tamaño y el precio para abrirse a un público más amplio. El dispositivo estará disponible en España a partir del 6 de octubre (aunque ya se puede acceder a la precompra) por 497 dólares.

Sub Mini cuenta con una pareja de woofers enfrentados entre sí para crear un efecto de cancelación de fuerza que neutraliza la distorsión al tiempo que genera las bajas frecuencias de tono completo -propias de un subwoofer más grande-. De esta forma, la compañía ha logrado crear un producto más versátil sin comprometer la calidad.

Además, gracias tecnología de ajuste Trueplay, optimiza los graves para adaptarse a cada espacio. Así, el usuario puede mover el Sub Mini por diferentes estancias de la casa y mejorar el sonido del equipo de audio de la televisión o de un espacio pensado para 'gaming', por ejemplo. El volumen se ajusta automáticamente junto con el altavoz o la barra de sonido a la que está emparejada.

Este dispositivo dispone de conexión WiFi de 5 GHz, lo que mejora la velocidad de transmisión de audio, sincronizando un sonido de alta calidad con la barra de sonido Sonos y el televisor. La compañía recomienda emparejar el Sub Mini con las barras de sonido Beam o Ray, así como con los altavoces One o One SL.

Gracias a su tecnología, Sub Mini "minimiza los zumbidos, las vibraciones o la distorsión para que el usuario se sienta más inmerso en cada escena y canción", explica la compañía. "El túnel central mueve el aire de forma eficiente para maximizar los graves, a la vez que hace un guiño al diseño del icónico Sonos Sub", añaden desde SONOS.

Las dimensiones del producto son 23 centímetros de altura, 30 centímetros de ancho y 30 centímetros de fondo, con un peso de 6,35 kilogramos y un diseño elegante. La configuración, como suele ocurrir en todos los productos de SONOS, es muy sencilla y se empareja automáticamente a través de la aplicación móvil con el resto de productos de la marca. A través de esa misma app, los usuarios pueden personalizar el ecualizador para adaptar el sonido a su gusto.

Fuente EP.