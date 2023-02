Samsung lanza nuevas novedades

Samsung trabaja en el desarrollo de sus propios dispositivos de realidad extendida (XR), que aúna realidad aumentada, realidad virtual y realidad mixta, que contarán con la ayuda de Google para el software y con Qualcomm para los chips.

La compañía coreana celebró ayer su evento Unpacked en el que presentó a nivel global su nueva familia de 'smartphones' Galaxy S23, que llegaron con el modelo Ultra y su cámara de 200 megapíxeles como gran reclamo. Sin embargo, la empresa también tiene planeado destacar en otros proyectos además de los 'smartphones', tal y como ha revelado en una entrevista a The Washington Post.

En este sentido, Samsung ha avanzado que está trabajando en la creación de sus dispositivos de realidad extendida, como un visor o casco de XR. Según las palabras del presidente y director de la compañía, TM Roh, "muchas compañías diferentes han estado haciendo anuncios sobre distintas realidades, así que también hemos estado haciendo preparativos similares. No menos que cualquier otro".

Así, Roh no aportó muchos detalles sobre el proyecto de XR. No obstante, sí desveló que será una colaboración "estratégica" con Qualcomm y Google. Además, también mencionó que este dispositivo podría implicar asociaciones con servicios de Meta y Microsoft.

Concretamente, Samsung ha explicado que la labor de Qualcomm se enfocará en la producción de chips, y Google proveerá el software. Por su parte, la compañía de TM Roh se encargará del hardware.

En cuanto al sistema operativo, el director de Samsung indicó que finalmente será Google quien se encargue, refiriendo una nueva versión de Android sin anunciar diseñada para alimentar dispositivos como visores.

En este marco, el portavoz de Google, Jaori Miyake, manifestó que estaban "entusiasmados" por trabajar con Samsung para crear "una nueva generación de experiencias informáticas inmersivas que elevarán aún más lo que los usuarios pueden hacer con Google", tal y como ha recogido The Washington Post.

De la misma forma, el CEO de Qualcomm, Cristiano Amon, expresó que tienen "la base" para "impulsar el futuro del Internet espacial". Por otra parte, respecto a las asociaciones de servicios con Meta y Microsoft, el presidente de Samsung no aportó más detalles.

No obstante, TM Roh explicó que la presentación de este proyecto no tendrá lugar hasta que el ecosistema esté "algo listo" para que se lance el producto y, así, asegurarse de que "tenga éxito". Además, se pronunció acerca de las presentaciones de los dispositivos XR de otras marcas. "Como saben, ha habido muchos intentos de otras compañías hasta ahora, pero no tan exitosos como se esperaba porque quizás el ecosistema no estaba tan listo como debería haber estado", sentenció.

Samsung ya ha trabajado en otras ocasiones con proyectos de este estilo. Tal y como recuerda The Washington Post, en 2015 la compañía presentó el casco de realidad virtual Gear VR, que permitían la navegación web. Igualmente, en 2017 la compañía coreana presentó el casco de realidad mixta HMD Odyssey.

Ahora, la empresa tecnológica planea volver a introducirse en este mercado. Además, Roh indicó en la entrevista que no ve este proyecto como un "riesgo existencial" para el resto del negocio móvil de Samsung. Incluso explicó que, a pesar de la reducción de la demanda, los consumidores más cautelosos seguirán invirtiendo en productos premium".

Fuente EP.