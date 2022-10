Ring lanza dos nuevas versiones de sus cámaras de seguridad Spotlight

Ring ha anunciado dos nuevas cámaras de seguridad para exteriores, una de ellas con radar para la detección de movimiento, así como un nuevo accesorio para el sistema de alarma, un botón de pánico.

Las dos nuevas cámaras representan una versión mejorada de la cámara Spotlight existente. Así, Spotlight Cam Pro ofrece configuraciones de movimiento avanzadas, para que el usuario sepa en qué zona de su propiedad se acercan los visitantes.

Con la detección de movimiento 3D con radar y la vista panorámica, esta nueva cámara de vigilancia permite identificar cuándo y dónde comienza un evento de movimiento con una vista de mapa aéreo. Admite vídeo de 1080p con HDR y Audio+.

Esta cámara está disponible en varios modelos: Spotlight Cam Pro Battery y Plug-In, que llegarán el 26 de octubre por 229,99 dólares; Spotlight Cam Pro Solar (249,99 dólares), y Spotlight Cam Pro Wired (229,99 dólares), que llegarán en los próximos meses.

La segunda cámara que ha presentado Ring, Spotlight Cam Plus, cuenta con vídeo HD de 1080p de gran angular, focos LED, visión nocturna en color y una sirena de seguridad. Presenta un nuevo diseño y opciones de alimentación dual, lo que permite cambiar fácilmente los modos de alimentación de enchufe y batería.

Spotlight Cam Plus Battery y Plug-In estarán disponibles para su compra el 26 de octubre de 2022 por 199,99 dólares. Más adelante llegarán Spotlight Cam Plus Solar y Spotlight Cam Plus Wired, ambos por 229,99 dólares.

Junto a estas cámaras, Ring ha presentado el botón de pánico 'Alarm Panic Button', un nuevo accesorio que se une a la familia de componentes de alarma de Ring, y que permitirá enviar alertas a los usuarios compartidos en caso de situaciones de pánico, médicas o de incendio. Estará disponible para su compra el 2 de noviembre, por 34,99 dólares.

Fuente EP.