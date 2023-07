Nothing Phone (2) tendrá un diseño muy similar al modelo anterior, aunque incluirá bordes curvos

Nothing ha compartido avances sobre el diseño de su nuevo terminal Phone (2), en el que mantendrá una estética muy parecida al modelo anterior, pero incorporará un cambio en los bordes, que ahora serán curvos.

Tal y como compartió la semana pasada la compañía tecnológica, presentará su nuevo 'smartphone' el próximo 11 de julio, en un evento que se podrá seguir a través de la página web de la marca.

Sin embargo, la tecnológica ha adelantado una imagen del sucesor del Nothing Phone (1), a través de una publicación en Twitter, en la que deja ver una esquina inferior del dispositivo.

Así, tal y como aparece, el nuevo 'smartphone' de Nothing está diseñado con esquinas y bordes redondeados, unas formas contrarias a la primera generación que disponía de líneas totalmente rectas. De hecho, la firma ha acompañado la imagen con la frase 'Ahead of the curve' (por delante de la curva, en español).

También se observa que mantiene la estética transparente que caracteriza a la marca. Se aprecia una parte trasera de vidrio transparente y una serie de luces LED colocadas en línea y con formas curvas que se iluminan al estilo del modelo anterior.

El Phone (2) estará equipado con un procesador Snapdragon 8+ Gen1, como ya anticipó la compañía en marzo, un salto respecto del Snapdragon 778G+ que potencia el primer teléfono móvil para dar cuenta de su carácter premium.

Además, la compañía también informó a principios de mes que el Phone (2) dispondrá de una pantalla más grande con 0,15 pulgadas más y que estará fabricado prácticamente en su totalidad por materiales reciclados, como el aluminio o el plástico.

Por otra parte, Nothing también ha subrayado que compartirá novedades con respecto a sus auriculares. En este sentido, ha trasladado que con sus primeros auriculares Ear (1) "allanaron el camino para que la tecnología vuelva a ser divertida", ahora, han detallado que habrá "algo de ruido la próxima semana".

Fuente: EP.