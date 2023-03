Naughty Dog retrasa el lanzamiento de The Last of Us Parte I en PC al 28 de marzo para asegurarse de estar a la altura

Naughty Dog ha anunciado que retrasa el lanzamiento de The Last of Us Parte I para PC hasta el 28 de marzo, de forma que el videojuego debute en esta plataforma de juego "de la mejor forma posible" y garantice "estar a la altura" de los estándares de los jugadores y de la desarrolladora.

The Last of Us es un videojuego hasta ahora exclusivo para PlayStation. Su historia tiene lugar en Estados Unidos, en un ambiente pospandémico, y sitúa como protagonistas a Ellie y a Joel, quienes deben sobrevivir al brote de un hongo que causó la mutación de los seres humanos a criaturas caníbales.

Ante el éxito que está teniendo el título y las peticiones de los jugadores de llevarlo a ordenador, la desarrolladora tenía planeado lanzarlo para PC el día 3 de marzo. Sin embargo, tal y como ha comunicado el estudio a través de Twitter, han decidido retrasar este lanzamiento hasta el día 28 del mismo mes.

Este cambio se debe a la voluntad de Naughty Dog de que The Last of Us Parte I "debute en PC de la mejor forma posible". Las semanas extra permitirán "garantizar" que esta versión del juego "está a la altura de vuestros, y nuestros, estándares", ha asegurado el equipo de desarrollo.

Asimismo, el equipo ha indicado que están "totalmente alucinados con las muestras de amor y apoyo a The Last of Us durante estas últimas semanas", sobre todo, con la notoriedad que ha adquirido la serie que adapta del juego en HBO.

"Ver vuestras bellas capturas con el modo foto y saber que el mundo y los personajes que nuestro estudio creó hace casi una década siguen alcanzando a nuevos y viejos fans nos sobrepasa", ha sentenciado Naughty Dog.

Por ello, han destacado que son conscientes de que muchas personas están ansiosas por "subirse al barco" cuando la Parte I llegue a PC, y también de que muchos otros jugadores han estado "revisitando la historia que lo empezó todo". De manera que esperan alcanzar "nuevos jugadores" y que los jugadores "sigan esperando el lanzamiento en PC" hasta el 28 de marzo.

"El equipo de Naughty Dog aprecia vuestro apoyo y entusiasmo. Esperamos compartir más sobre la versión para PC de The Last of Us Parte I pronto", concluye el comunicado.

Fuente EP.