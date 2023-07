Microsoft no lanzará más videojuegos para Xbox One, aunque los nuevos títulos se podrán jugar a través de la nube

Microsoft ha confirmado que ya no lanzará más juegos de desarrollo propio o 'first-party' para Xbox One y que se centrarán en la novena generación de su plataforma -Xbox Series X/S-, aunque continuará proporcionando soporte para juegos de generaciones anteriores y los nuevos títulos se podrán jugar en Xbox One a través de la nube.

Diez años después del lanzamiento de Xbox One, la compañía tecnológica ha tomado esta decisión con el objetivo de continuar avanzando en el desarrollo de videojuegos con una tecnología más compleja. Así lo ha confirmado el jefe de Xbox Game Studios, Matt Booty, quien ha señalado que la compañía se centrará en el desarrollo de videojuegos para las consolas de nueva generación Xbox Series X/S.

"Hemos pasado a la novena generación", ha dicho Booty en una entrevista con Axios. En este sentido, Booty ha especificado que ningún equipo interno de la compañía continúa trabajando en juegos 'first-party' para su consola de octava generación.

No obstante, ha señalado que lo que sí se mantendrá será el soporte para videojuegos en curso, como puede ser Minecraft, al que continuarán llegando actualizaciones. Para aquellos jugadores que continúen utilizando Xbox One, podrán acceder a los nuevos títulos lanzados para las consolas de nueva generación a través del sistema de juego en la nube.

"Así es como vamos a mantener el apoyo", ha sentenciado el directivo. El jefe de Xbox Game Studios ha confirmado que continuarán dando apoyo a la consola Xbox Series S, ya que algunos desarrolladores habrían sugerido que esta plataforma estaría limitando el potencial de los juegos de nueva generación, tal y como recoge VGC.

Fuente: EP.