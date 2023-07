Microsoft continúa su apuesta por la IA con Bing Chat Enterprise, enfocado en la seguridad de los datos de empresas

Microsoft continúa impulsando la Inteligencia Artificial (IA) como una "herramienta transformadora" para los clientes y socios, por lo que ha presentado Bing Chat Enterprise, un servicio destinado al fortalecimiento de la seguridad y la protección de los datos de las empresas cuando utilizan herramientas de IA en el buscador.

Así lo ha anunciado la compañía dirigida por Satya Nadella en el marco de su evento Microsoft Inspire, donde se han presentado más soluciones impulsadas por esta tecnología, así como su expansión a nuevos productos y servicios, entre otras novedades.

La compañía presentó la nueva versión de su motor de búsqueda Bing en el mes de febrero, que trabaja con la IA sustentada por el 'chatbot' ChatGPT. Entonces, comentó que esta actualización nacía con el objetivo de ofrecer respuestas "más completas", una nueva experiencia de chat, y la capacidad para generar contenido.

Microsoft ha presentado ahora su nuevo servicio Bing Chat Enterprise. Se trata de una nueva herramienta de chat impulsada por IA, que está diseñada para ofrecer mayor seguridad y protección a los datos de las empresas con respecto a su uso en productos de IA generativa.

Según la compañía, Bing Chat Enterprise se ha desarrollado teniendo en cuenta la preocupación creciente de empresas y organizaciones, que consideran que sus datos quedan desprotegidos al utilizar su nuevo buscador.

Con esta solución, las herramientas dispondrán de una forma de trabajar con tecnología de IA manteniendo la protección de sus datos comerciales. Bing Chat Enterprise mantiene protegidos, por tanto, los datos de usuarios y empresas y evita que no se filtren fuera de la organización.

"Puede estar seguro de que los datos de chat no se guardan, Microsoft no tiene acceso a ellos y no se usan para entrenar a los modelos", detalla la desarrolladora en su web.

Esta herramienta para organizaciones es accesible "donde quiera que Bing Chat sea compatible" y brinda acceso administrado a mejores respuestas, mayor eficiencia y nuevas formas de ser creativos, tal y como han subrayado desde Microsoft.

Tras la presentación de Bing Chat Enterprise, Microsoft ha detallado que ya está disponible su versión preliminar y, además, ha señalado que se incluirá en planes selectos de Microsoft 365 E5, E3, Business Premium y Business Standard, sin ningún coste adicional.

Igualmente, Microsoft también pondrá a disposición Bing Chat Enterprise como una suscripción independiente "en el futuro" por cinco dólares al mes.

Fuente: EP.