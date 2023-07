Meta bloqueará el acceso a las noticias de Facebook e Instagram en Canadá, tras aprobar de la Ley de Noticias en Línea

Meta ha anunciado que bloqueará el acceso a las noticias publicadas en Facebook e Instagram para todos los usuarios que utilicen estas plataformas en Canadá, como resultado de la aprobación de la Ley de Noticias en Línea por el Parlamento de dicho país.

La Ley de Noticias en Línea o Proyecto de Ley C-18 es una norma que Canadá planteó a principios de este año y que pretende que las plataformas tecnológicas como Meta se asocien con los medios de comunicación para compartir ingresos.

Esto se debe a que gran parte de los ingresos generados por las noticias de estos medios de comunicación se los quedan dichas plataformas.

En este marco, la compañía dirigida por Mark Zukerberg ya comunicó a principios de este mes que estaban realizando pruebas para "crear una solución efectiva para terminar con la disponibilidad de noticias como resultado de C-18".

Estas pruebas están actualmente en curso y afectan a "un pequeño porcentaje" de usuarios en Canadá.

Ahora, el parlamento canadiense ha aprobado la entrada en vigor de la Ley de Noticias en Línea y desde Meta han confirmado que el acceso a noticias en sus principales plataformas dejará de estar disponible para todos los usuarios en Canadá "antes de que entre en vigencia".

Tal y como ha subrayado en un comunicado en su blog, para cumplir con el proyecto de ley C18, el contenido de los medios de comunicación "incluidos los editores de noticias y las emisoras", ya no estará disponible para las personas que accedan a sus plataformas en Canadá. No obstante, Meta también ha señalado que los cambios enfocados al contenido de noticias no afectarán al resto de los productos y servicios de la compañía en Canadá.

Así, han reiterado y asegurado a los usuarios canadienses que utilizan sus plataformas "siempre podrán conectarse con amigos y familiares, hacer crecer sus negocios y apoyar a sus comunidades locales". Igualmente, la compañía ha recordado que continuará "combatiendo la información errónea" con respecto al contenido que permanece disponible en Canadá.

En este sentido, ha puesto en valor haber construido "la red de verificación de hechos más grande del mundo", al asociarse con más de 90 organizaciones independientes de verificación de hechos, que revisan y califican la información errónea en más de 60 idiomas.

Fuente: EP.