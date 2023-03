HONOR llena de 'magia' el MWC y anuncia la llegada a España de su móvil HONOR Magic5 Lite

HONOR se ha convertido en una de las grandes protagonistas del Mobile World Congress (MWC) en esta edición del 2023, llenando de 'magia' la Fira de Barcelona con la presentación a nivel internacional de los nuevos terminales de la serie Honor Magic 5 y el esperado 'smartphone' plegable Honor Magic Vs, la segunda generación de este innovador producto que se venderá más allá del mercado chino por primera vez.

Un gran evento que también deja el anuncio de la llegada a España del dispositivo HONOR Magic5 Lite, como uno de los emblemas de la familia Magic y un primer ejemplo de todo lo que está por venir, incorporando en un móvil de 369 dólares muchas de las especificaciones más 'premium' que identifican a esta nueva gama de productos.

Bajo el lema 'Unleash the Power of Magic' ('Desata el poder de la magia'), la compañía ha dado a conocer en esta feria tecnológica las características de sus nuevos productos, haciendo un guiño todos los avances tecnológicos que se han vivido a lo largo de la historia y que han sido considerados ‘mágicos’ en su tiempo. “Cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia”, decía el escritor y científico británico Arthur C. Clarke.

HONOR MAGIC5 LITE

HONOR Magic5 Lite es el primer producto de esta familia que se estrena y lo hace poniendo el acento en su panel OLED panorámico de 120Hz, la huella dactilar sobre pantalla, una batería de larga duración y una experiencia de usuario ágil y fluida. Una avanzadilla de todo lo que HONOR pretende traer al mercado europeo.

A pesar de su forma delgada, con tan solo 7.9 mm de grosor y un peso de 175 gramos, HONOR Magic5 Lite destaca por su batería de 5100mAh. De esta forma, con una sola carga completa el terminal ofrece "más de 2 días de uso diario", tal y como explica la compañía. El laboratorio de evaluación de calidad DXOMARK ha ratificado los esfuerzos de la compañía en este aspecto y ha clasificado a HONOR Magic5 Lite como el dispositivo número uno del mundo en rendimiento de batería.

Su diseño y los controles de calidad a los que ha sido sometido son otra de las señas de identidad de este terminal. Con bordes curvos en ambos lados y una pantalla OLED panorámica de 6,67 pulgadas de bordes ultrafinos, HONOR Magic5 Lite ofrece un agarre cómodo y ergonómico que se ajusta perfectamente a la palma de la mano.

Asimismo, gracias a su frecuencia de refresco de pantalla de hasta 120Hz y a su relación pantalla-cuerpo del 93%, este terminal puede mostrar más fotogramas por segundo para obtener imágenes más suaves, reduciendo eficazmente el desenfoque de movimiento.

En el apartado fotográfico no se queda atrás y HONOR Magic5 Lite incorpora una lente principal de 64MP con apertura de f/1.8; una cámara gran angular de 5MP; y una cámara macro de 2MP que ayuda a mejorar el efecto bokeh, creando una combinación perfecta para los creadores de contenido.

Fuente EP.