Historias de Telegram llegarán a la plataforma a principios de julio

Telegram ha anunciado que a principios de julio implementará un nuevo formato de Historias, que ofrecerán un aspecto similar a las ya presentes en otras plataformas, como Instagram, con características como la capacidad de reaccionar con emojis.

El CEO de la plataforma, Pavel Durov, ha comentado que "durante años" los usuarios de Telegram han solicitado esta característica y que "más de la mitad de todas las solicitudes de funciones" que reciben "están relacionadas con Historias".

Si bien inicialmente estaban "en contra de las Historias, porque están en todas partes", la plataforma de mensajería ha reconocido que no tendría razón de ser si no escuchara a sus usuarios y si no innovara en los formatos existentes.

Para ofrecer lo que demandan los usuarios, ha indicado que a principios de julio llegarán a Telegram las denominadas Stories, que se colocarán en una sección expandible en la parte superior de la lista del chat.

Historias de Telegram contará con un apartado de configuración en el que los usuarios podrán definir quién puede ver cada una de sus historias -con filtros como 'Todos', 'Solo mis contactos', entre otros- y también permitirá ocultar Historias publicadas por cualquier contacto.

Para ello, solo será necesario moverlas a la lista 'Oculto' en la sección de Contactos. Otra de las características que introducirá Telegram en las historias serán los subtítulos, que se unirán a otras herramientas como las habituales de edición de fotos y vídeos (recortes, filtros, música, etc.), así como la capacidad de reaccionar a estas historias con emojis.

La compañía también ha dicho que Historias contará con soporte de doble cámara, esto es, que permitirá a los usuarios publicar fotos y vídeos hechos con las cámaras delantera y trasera de forma simultánea.

Finalmente, ha indicado que se podrá elegir cuándo caduca una historia (en 6, 12, 24 o 48 horas) o mostrar historias de forma permanente en el perfil de cada uno, con configuraciones de privacidad individuales para cada una de estas historias.

Fuente: EP.