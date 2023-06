Google modifica la sincronización de contactos

Google ha implementado cambios en la sincronización de contactos para los dispositivos Android en la última actualización de Google Play Services provocando que, al desactivar esta función, se eliminen del 'smartphone' los contactos que habían sido sincronizados previamente.

Google Play Services es un servicio de 'software' que se utiliza para actualizar las aplicaciones de Google y Google Play. Tras su última actualización (v23.20), la compañía ha introducido distintos cambios, entre ellos, la forma de sincronización de contactos en los dispositivos Android.

En este sentido, tal y como ha detallado Google en un comunicado con las novedades, publicado en su web de Soporte, se ha incluido una modificación en la sincronización de contactos.

En concreto, la compañía ha explicado que, ahora, al desactivarla "se eliminarán los contactos sincronizados previamente del teléfono Android".

La sincronización de contactos en los móviles Android se realiza de forma automática siempre que el dispositivo cuente con una cuenta de Google, ya que los contactos se sincronizan con la propia cuenta. De esta manera, el usuario puede iniciar sesión en cualquier dispositivo y los contactos estarán disponibles instantáneamente.

Hasta ahora, al desactivar la sincronización, lo único que ocurre es que los cambios que se realizan, ya sea en la información de los contactos o guardando nuevos contactos, solo aparecen en el dispositivo que el usuario está utilizando.

Es decir, estos cambios no se sincronizan con la cuenta de Google y, por tanto, no se traspasan a otros dispositivos. Sin embargo, con la nueva actualización de Google Play Services, este sistema ha cambiado. Al desactivar la sincronización, los contactos que se habían sincronizado previamente ya no aparecerán en el dispositivo.

En este sentido, si se desactiva la sincronización, los contactos se eliminarán del teléfono móvil y no aparecerán en ningún otro dispositivo al introducir la cuenta de Google. No obstante, los contactos continuarán estando disponibles en la página web de contactos de Google.

Para que los contactos vuelvan a estar disponibles en el teléfono, bastará con reactivar la sincronización para restaurarlos en el dispositivo actual.

Para ello, el usuario deberá entrar en la configuración del móvil y, en la pestaña de Contraseñas y cuentas, seleccionar la cuenta de Google. Tras ello, se deberá buscar el apartado de Contactos y corroborar que la sincronización está activada.

Esta actualización en la sincronización puede ser útil si se desean eliminar los contactos del 'smartphone', ya que hasta ahora no se podía llevar a cabo a no ser que se eliminase la propia cuenta de Google.

Fuente: EP.