Google Meet adquiere nuevas funciones

Google Meet ha implementado el soporte para incluir subtítulos en la grabación de una reunión, ya sea videollamada o solo llamada por voz, de forma que, una vez finalizada, los participantes puedan volver a acceder a la reunión con las mismas facilidades y sin interponerse la barrera del idioma.

La compañía tecnológica estadounidense impulsa el uso de los subtítulos en las reuniones ya que pueden ayudar a que sean más "útiles y accesibles" para los participantes en encuentros virtuales a través de la plataforma.

Hasta ahora, los subtítulos solo estaban disponibles en reuniones en vivo. Sin embargo, con la actualización de Google Meet, el gigante tecnológico ha agregado la capacidad de incluir también los subtítulos en las grabaciones de dichas reuniones.

Según ha informado a través de un comunicado en su blog, solo se podrá utilizar está función si es activada previamente por el administrador de la reunión. Es decir, podrán activar los subtítulos para la grabación de las reuniones el anfitrión de la reunión, la coanfitrión o un maestro para reuniones creadas a través de Google Classroom.

Para ello, tal y como muestra Google a través de una imagen, esta función se debe configurar antes de comenzar la reunión, escogiendo el idioma en el que se desean guardar los subtítulos para la grabación. Si durante el transcurso de la llamada se desea cambiar el idioma de los subtítulos o parar la función de guardarlos, se ha de parar la grabación y, después, volver a grabar con la configuración ajustada.

En concreto la capacidad para agregar subtítulos a las grabaciones de Google Meet está disponible para los clientes de Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus y los clientes de actualización de enseñanza y aprendizaje.

En cuanto a su lanzamiento, Google ha señalado que la función comenzó a implementarse en dominios de lanzamiento programado a partir del 1 de marzo.

Fuente EP.