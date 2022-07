Google implica a los desarrolladores en las pruebas de compatibilidad del ecosistema Android

Google ha presentado una novedad con la que busca combatir la fragmentación en el ecosistema de teléfonos móviles Android y garantizar que todas las aplicaciones tienen un funcionamiento consistente sin importar la marca del dispositivo.

El conjunto de pruebas de compatibilidad (CTS, por sus siglas en inglés) es una herramienta que la compañía tecnológica ha puesto a disposición de los fabricantes para que comprueben las incompatibilidades que puedan surgir en los dispositivos Android durante su desarrollo.

Esta herramienta cuenta ahora con un nuevo módulo, CTS-D, dirigido a los desarrolladores de aplicaciones, que ofrece también un amplio conjunto de pruebas para que comprueben la compatibilidad de sus desarrollos en distintos dispositivos

Con CTS-D, Google pretende "ayudar a los fabricantes de dispositivos y desarrolladores de aplicaciones a identificar y compartir problemas de manera más efectiva", como recoge en un comunicado.

El problema de la compatibilidad dentro del ecosistema Android no es nuevo. Los desarrolladores de Urbandroid, responsables de la aplicación Sleep as Android, han creado una lista con fabricantes y aplicaciones en la que recogen el funcionamiento de las últimas en los distintos dispositivos móviles, que recogen bajo el nombre de 'Don't Kill my App', y que han acompañado de un nuevo test de comportamiento de aplicaciones, como informan en Android Police.

Fuente EP.