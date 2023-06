Google confirma que no eliminará las cuentas inactivas de YouTube si tienen vídeos publicados

Google ha confirmado que las cuentas que dispongan de vídeos publicados en YouTube no serán eliminadas, aunque se consideren inactivas, es decir, que no hayan sido utilizadas en un periodo de dos años.

El gigante tecnológico anunció este miércoles que a finales de este año comenzará a eliminar todas aquellas cuentas que registren una inactividad de al menos dos años. Esta medida incluye las cuentas personales en los servicios de Google Workspace, esto es, Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar; así como YouTube y Google Fotos.

Tras el anuncio, algunos usuarios manifestaron dudas sobre si las cuentas de YouTube inactivas también serían eliminadas, aunque tuviesen vídeos publicados en YouTube, ya que, con la nueva medida, se elimina todo el contenido y los datos asociados a los perfiles.

Sin embargo, Google ha confirmado que no tiene planes de eliminar las cuentas inactivas de YouTube que hayan publicado vídeos, tal y como ha manifestado Rene Ritchie, un portavoz de la compañía, través de Twitter.

En este sentido, los vídeos seguirán estando disponibles en la plataforma de contenido, independientemente de si la cuenta se utiliza o no. De esta forma, la compañía protege los vídeos publicados YouTube para que sigan presentes, aunque el usuario, dueño de la cuenta, haya decidido no publicar más o no vuelva a utilizar dicha cuenta.

Fuente: EP.