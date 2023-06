Desbloquean el algoritmo de activación de Windows XP generando códigos 'offline' y desde Linux

Un grupo de hackers ha logrado descifrar el algoritmo de activación del sistema operativo Windows XP, generando códigos sin necesidad de conexión a internet y utilizando Linux.

Windows XP es un sistema operativo desarrollado por Microsoft y lanzado en 2021 que el fabricante tecnológico descontinuó en abril de 2014. Si bien se ha podido seguir utilizando hasta ahora, ha dejado de recibir actualizaciones oficiales y correcciones de seguridad.

Su código fuente se llegó a filtrar de forma pública en 2003, junto con el de Windows Server 2003. Entonces, medios como The Verge apuntaron a que organizaciones y gobiernos podían acceder a él a través de la herramienta Government Security Program (GSP), de Microsoft.

Esta publicación fue algo excepcional, ya que algunos usuarios hacen uso de versiones pirata de este y otros sistemas operativos. Para ello, sortean el algoritmo de activación que exige su desarrollador -en este caso, Microsoft-, o bien logran generar claves que el SO hace pasar por válidas.

No obstante, tal y como recuerda The Register, el algoritmo de activación de este producto se logró descifrar y lanzar en 2019 a través de GitHub, donde se compartió un generador de "claves infinitas para XP". Sin embargo, para utilizar ese generador, eran necesarios servicios de activación externos que entonces ya no eran accesibles.

En 2022, en cambio, se compartió un archivo ejecutable de Windows capaz de generar los códigos de identificación de confirmación necesarios para completar el proceso de activación del sistema operativo fuera de línea.

Ahora, un grupo de hackers, que comparten sus hallazgos en tinyapps.org, han desbloqueado el algoritmo de activación de Windows XP, generando códigos 'offline' de forma segura -con la herramienta xp_activate32.exe- y desde Linux, sin tener que recurrir a servidores externos para poder hacerlo.

La activación de Windows XP se trata de una operación que permite disponer de esta versión del sistema operativo sin tener que alterar su sistema, es decir, sin tener que hackearlo.

Fuente: EP.