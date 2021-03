Death´s Door, Twelve Minutes, Astria Ascending y Among Us entre los más de 60 juegos indie que llegarán a Xbox en 2021

Más de 60 juegos ´indie´ llegarán a la videoconsola Xbox próximamente, y de ellos 20 títulos estarán disponibles el día de lanzamiento en Game Pass, como anunció la compañía en su primer evento ´twitchgaming Showcase: ID@Xbox´.

ID@Xbox es el programa para desarrolladores independientes de la compañía de Microsoft que, desde su inicio, ganaron más de 2.000 millones de dólares y lanzaron más de 2.000 títulos, como compartió el director técnico de este programa, Chris Charla.

El viernes por la tarde, en el primer evento ´twitchgaming Showcase: ID@Xbox´, la compañía mostró las entrevistas, los anuncios, los trailers y la jugabilidad de más de 60 juegos ´indie´ para Xbox y Microsoft, como informó la compañía en su blog oficial.

Moonglow Bay (Coatsink Software, Bunnyhug), Soup Pot (Chikon Club, Chryse), Nobody Saves the World (Drinkbox Studios), Death´s Door (Developer Digital, Acid Nerve), Twelve Minutes (Annapurna Interactive, Luis Antonio), Astria Ascending (Dear Villagers, Artisan Studio) y Among Us (Innersloth) son algunos de los nuevos juegos que llegarán a lo largo de este año – para consola, para PC o ambos - , con diferentes géneros y estilos artísticos. Más de 20 títulos, además, llegarán el mismo día de su lanzamiento al servicio Game Pass.

