El casco PlayStation VR2 llegará en febrero de 2023 por 600 dòlares

Sony ha confirmado este miércoles la llegada de la segunda generación de su casco de realidad virtual (RV), PlayStation VR2, el próximo mes de febrero, con un precio de 600 dólares.

PS VR2 llegará el 22 de febrero de 2023 al mercado español, aunque las reservas estarán disponibles desde el 15 de noviembre de este año, tanto en la web direct.playstation.com como en los distribuidores participantes.

La compañía incluye en la caja el casco de nueva generación junto con los mandos PS VR2 Sense y los auriculares estéreo, por un precio de 599,99 dólares. La estación de recarga de los mandos se vende aparte, con un precio de 49,99 dólares, y estará disponible el mismo día.

El visor PS VR2 está diseñado para ofrecer una verdadera experiencia RV de siguiente generación, con tecnologías como la retroalimentación del casco, el seguimiento de ojos y el audio 3D, así como los gatillos adaptativos y la retroalimentación háptica de los mandos PS VR2 Sense.

Estos cascos emplean un panel OLED con una resolución 2.000 x 2.040 por ojo y tasas de refresco de 90 y 120Hz, que permitirán experimentar imágenes en 4K HDR con un campo de visión de 110 grados.

La compañía espera acompañar el lanzamiento de este visor de RV con mas de 20 títulos, entre los que se incluirá Horizon Call of the Mountain, Jurassic World Aftermath Collection o After The Fall, entre otros.

Fuente EP.