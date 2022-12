El arte del infinito: esta mujer recrea la película de Los Simpsons a través de una técnica muy particular

Tyler, de 27 años, diseñadora gráfica y artista autónoma de Gales, utiliza una ilusión de arte con zoom llamada "Arte infinito" para retratar las escenas más nostálgicas de la película.

Tyler hace la mayor parte de su trabajo por la noche, cuando su hijo y su pareja duermen, aunque explica que su trabajo se interrumpe con frecuencia cuando su hijo se despierta, ya que sólo tiene un año.

Ella dijo: "Me llevó varias semanas. Tengo que trabajar en trabajos como el diseño de logotipos, el diseño web y los retratos durante el día, así que es mucho trabajo durante la noche durante algunas semanas". "Me encantan Los Simpson, y siempre me ha parecido que el estilo artístico es complicado. Creo que son personajes que conocemos y amamos, y dibujarlos bien es un verdadero reto.

Fuente EP.