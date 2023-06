Apple revisó 6 millones de solicitudes de apps para la App Store en 2022, de las cuales rechazó cerca de 1,7 millones

Apple revisó un total de 6.101.913 de solicitudes de aplicaciones para ingresar en la App Store en el pasado año 2022, de las cuales rechazó 1.679.694 por no cumplir algunas de las pautas que sostiene la compañía para garantizar la seguridad y estándares de contenido en la plataforma.

La compañía dirigida por Tim Cook ha publicado por primera vez su Informe de transparencia de la App Store de 2022, en el que muestra los datos recabados sobre cómo opera en su tienda de aplicaciones en los 175 países y regiones donde está disponible. Además, según señala, estos datos ponen en valor sus esfuerzos para "ayudar a mantener la App Store como un lugar seguro y de confianza".

Asimismo, Apple ha trasladado que, de cara a crear "una gran experiencia para clientes y desarrolladores", la compañía revisa cada aplicación para corroborar que cumple con las pautas de revisión de la tienda de aplicaciones y, de esta forma, asegurar que mantiene "la más alta privacidad, seguridad y estándares de contenido".

En este sentido, Apple ha señalado que durante 2022 la App Store registró un total de 1.783.232 aplicaciones disponibles para los usuarios. Sin embargo, revisó 6.101.913 solicitudes de aplicaciones con posibilidades para entrar en la tienda, de las cuales llegó a rechazar 1.679.694 por no cumplir alguna de las pautas de la App Store.

En concreto, 92.598 aplicaciones fueron rechazadas por no cumplir las pautas de seguridad, 1.018.415 fueron denegadas por falta de rendimiento, 212.464 por su diseño y 441.972 de las solicitudes de aplicaciones no fueron aceptadas por razones legales. No obstante, tras el rechazo de estas aplicaciones, 253.466 sí fueron aceptadas posteriormente.

Por otra parte, Apple ha informado de que eliminó 186.195 aplicaciones durante 2022. Entre estas 'apps' eliminadas, 38.883 eran juegos, 20.045 eran aplicaciones de utilidades, 16.997 de negocios, 16.509 de educación, 11.757 de entretenimiento y 8.317 de comida y bebida.

Siguiendo esta línea, las razones que aporta la compañía, por las que se eliminaron dichas aplicaciones, se debe a alguna infracción del Acuerdo de licencia del programa para desarrolladores (DPLA). Así, ha detallado que algunas de estas causas son el diseño, la infracción de la propiedad intelectual o tener la membresía del DPLA caducada.

También se han eliminado un total de 1.474 aplicaciones debido a solicitudes gubernamentales de eliminación. En este aspecto, resalta China por encima del resto de países, con 1.435 aplicaciones provenientes de este país eliminadas de la App Store. Tras China, el segundo país con más aplicaciones eliminadas es India, con 14 'apps'.

Fuente: EP.