Apple desarrolla nuevas opciones de generación de lenguaje para Siri

Apple está probando nuevas funciones de generación de lenguaje natural para su asistente de voz, Siri, un trabajo que se está desarrollando a partir de la versión beta más reciente de tvOS 16.4.

Esta actualización de su sistema operativo para 'smart TV' muestra lo que internamente se conoce como Bobcat y para la que se ha habilitado un nuevo marco para las capacidades de Siri, según ha indicado 9to5Mac.

Este medio señala que esta nueva tecnología se está probando a partir de la versión beta más reciente de tvOS 16.4, aunque se establecerá próximamente en el resto de sistemas operativos, esto es, iOS, iPadOS, watchOS y macOS.

En cuanto a los dispositivos, si bien tvOS se encarga de impulsar Apple TV y HomePod, por el momento estas nuevas características solo están habilitadas en sus televisores inteligentes.

Actualmente la compañía estadounidense está probando la generación de lenguaje natural para contar chistes con Siri en Apple TV, aunque también está experimentando su uso en los temporizadores.

Cabe recordar que The New York Times adelantó este miércoles que el fabricante de iPhone estaba trabajando en una inteligencia artificial (IA) similar a ChatGPT y que no se integraría en Siri debido a su "diseño engorroso".

El periodista y analista de Bloomberg especializado en la marca, Mark Gurman contradijo esta publicación a través de Twitter, sugiriendo que Apple no estaba centrada en fabricar este tipo de tecnología.

