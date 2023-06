Android 14 introduce nuevas opciones de personalización con la IA generativa

Google ha incorporado la inteligencia artificial (IA) generativa en su sistema operativo Android, donde habilita nuevas opciones de personalización junto con el lenguaje de diseño Material You, una novedad que acompaña de otras mejoras en privacidad para alertar del seguimiento no deseado. El ecosistema de Android no se limita a los 'smartphones', sino que también abarca los relojes inteligentes y las tabletas.

Para estas últimas, cuenta ya con más de 50 aplicaciones de los servicios de Google adaptadas a las pantallas más grandes, como ha recordado la compañía en su evento anual de desarrolladores Google I/O 2023.

En el caso de WearOS, la compañía ha anunciado la llegada de la aplicación nativa de WhatsApp este verano, que llevará más funciones a la muñeca, como las llamadas a través de la 'app' de mensajería.

La compañía también ha anunciado mejoras en la función 'Encontrar mi dispositivo', que será compatible con más dispositivos propios y de terceros. Con una actualización, este servicio podrá crear una red de dispositivos Android que permitirá localizar los accesorios vinculados extraviados.

En privacidad, la compañía ha anunciado las alertas de seguimientos desconocidos, para aquellos casos en los que un dispositivo de rastreo (tag) este trazando la ubicación del usuario sin su conocimiento ni permiso.

La mensajería enriquecida cuenta en Google Mensajes con 800 millones de usuarios activos, y la compañía espera que todos los sistemas operativos la adopten a finales de año en su camino para alcanzar miles de millones de usuarios.

La compañía ha compartido también las novedades en inteligencia artificial generativa, que adopta un papel destacado en la personalización en Android. Una novedad es Magic Compose, en Mensajes, que permite escribir un borrador en base a una serie de tonos predeterminados por al IA.

Fuente: EP.