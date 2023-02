El equipo de la franquicia Age of Empires ha anunciado que el juego de estrategia en tiempo real Age of Empires II: Definitive Edition ya está disponible para consolas de Xbox con Game Pass, rediseñado "desde cero" para que resulte "intuitivo y accesible" a todos los jugadores.

Hasta ahora, el videojuego estaba disponible únicamente para PC. Sin embargo, Xbox y el equipo deAge of Empires han avanzado para acercar "esta querida franquicia" a más jugadores de "todo el mundo", según ha expresado la compañía a través de un comunicado.

En este sentido, el juego desarrollado por Forgotten Empires, Tantalus Media, Wicked Witch y World's Edge, ya se puede jugar a través de Xbox Game Pass y, por tanto, sus consolas. También se está llevando a Xbox Cloud Gaming (Beta), lo que permitirá a los jugadores "continuar construyendo su imperio", incluso cuando están lejos de PC o consola, según ha explicado la empresa estadounidense en su página web.

Age of Empires II: Definitive Edition se trata de una edición "innovadora" que mejora el juego para los usuarios que estén más acostumbrados a utilizar un mando en vez de un teclado, al tiempo que conserva todas las características que los jugadores veteranos "conocen y adoran".

Así, los usuarios ejercerán de gobernantes armados con mandos Xbox para demostrar su destreza en más de 200 horas de juego histórico, en las que se contemplan más de mil años de historia humana en 35 civilizaciones. "Nuestra apasionada comunidad de jugadores de Age of Empires nos ha estado pidiendo que traigamos Age a la consola, y hemos estado escuchando", han trasladado desde Xbox.

Para llevar el videojuego a la consola se ha implementado una nueva interfaz optimizada. De esta forma, el equipo de Age of Empires ha desarrollado una interfaz de usuario que permita una fácil legibilidad y comprensión tanto en PC como en consola, para que el jugador pueda enfocarse en sus estrategias de construcción.

Asimismo, los jugadores dispondrán de un tutorial actualizado específico para cada consola y mando, además de nuevas funciones de automatización específicas de consola para "aliviar las funcionalidades básicas de recolección de recursos".

Sin embargo, para aquellos jugadores que sigan prefiriendo utilizar teclado y ratón, también podrán hacerlo con el juego para consola ya que son compatibles sus entradas, posibilitando así cualquier opción de juego.

También se han implementado novedades de juego para "elevar la experiencia de Age of Empires" tanto para jugadores nuevos como experimentados. De esta manera, se ha añadido la automatización de aldeanos y los "comandos basados en el sitio", para equilibrar el tiempo y enfoque a la hora de impulsar los ejércitos.

Age of Empires II: Definitive Edition incorpora nuevos gráficos para las consolas. En concreto, gráficos 4K en Series X y 1.440p en Series S. También incluye un modo multijugador 'online' entre consolas Xbox, y juego cruzado opcional entre consolas Xbox y PC. Además de todo ello, los jugadores podrán disfrutar de una nueva banda sonora totalmente remasterizada.

Concretamente, Age of Empires II: Definitive Edition está disponible en Xbox Game Pass para Xbox Series X|S, Xbox One y Xbox Cloud Gaming (Beta). En cuanto a su precio de venta, se puede adquirir por 19,99 dólares en la Tienda Xbox.

Por otra parte, la entrega Age of Empires II: Deluxe Definitive Edition también está disponible por 39,99 dólares. Esta versión incluye las expansiones 'The Lords of the West', 'Dawn of the Dukes' y 'Dynasties of India'.

Fuente EP.