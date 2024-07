Ubisoft celebra los 35 años de Prince of Persia con el anuncio del remake de The Sands of Time para 2026.

Próximamente llegarán ANNO, donde se podrá ser gobernador romano, y Assassin’s Creed: Shadows, que incluirá ciclos estacionales.

Ubisoft Forward debutó con Star Wars Outlaws y presentó gameplay del primer juego de mundo abierto de la franquicia, protagonizado por Kay Vess y Nix.

HABILIDADES CRIMINALES

Estos usan habilidades criminales y se enfrentan a misiones con consecuencias. El 30 de agosto estará disponible el juego.

El 2 de julio comienza la Temporada 1 de XDefiant, con la facción GSK, nuevos mapas mensuales, el modo ‘Atrapa la bandera’ y un nuevo rango de progreso con recompensas adicionales.

Skull and Bones está en la Temporada 2 con un nuevo arco narrativo, el Megalodón, gestión de flota y modos PvE.

EL MONSTRUO DRAGÓN VOLADOR Y MODOS PVP

La Temporada 3, Into the Dragon’s Wake, inspirada en la piratería china, traerá el monstruo dragón volador y modos PvP.

Ubisoft celebra los 35 años de Prince of Persia con nuevos contenidos para The Lost Crown y The Rogue Prince of Persia, y anuncia el remake de The Sands of Time para 2026.

El grupo de percusión Taiko Project presentó Assassin’s Creed: Shadows, ambientado en el Japón del siglo XVI al final del periodo Sengoku.

EXPLORAR MISMOS LUGARES EN DIVERSAS ESTACIONES DEL AÑO

El juego introduce el ciclo anual, permitiendo explorar los mismos lugares en diferentes estaciones del año.

Ubisoft también anunció ANNO: 117 Pax Romana para 2025, donde los jugadores podrán ser gobernantes romanos y desafiar el status quo del Imperio.

Avatar Frontiers tendrá nuevos contenidos el 16 de julio con The Skybreaker.

THE CREW MOTOR FEST SUMA THE CHASE SQUAD

Por otra parte, The Crew Motor Fest incorporará The Chase Squad en noviembre, un modo de persecución y huida con la Policía.

Además, está disponible para PlayStation 4 y PlayStation 5 The Rocksmith, una suscripción para aprender guitarra con nuevas canciones mensuales.

Fuente: EP.